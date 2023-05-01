Эти три напитка только усугубят симптомы болезней сердца

Согласно одному систематическому обзору и метаанализу 2016 года, потребление напитков, содержащих много сахара, увеличивает риск инсульта на 13%, риск сердечного приступа - на 22%. Правда, сами авторы признали, что люди, участвующие в этом исследовании, могли также иметь другие заболевания, влияющие на риск развития болезней сердца.

Также вызывают опасения энергетические напитки. Их безопасность для здоровья не установлена. Часто такие напитки содержат сахар, кофеин, таурин, женьшень, витамин В. И большинство из этих ингредиентов изучены плохо.