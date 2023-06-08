Эти три проблемы со сном чаще всего приводят к инсульту

Эти три проблемы со сном чаще всего приводят к инсультуПроверьте себя
В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, отмечается, что выше всего вероятность столкнуться с инсультом у трёх категорий людей. А ещё это состояние чаще всего возникает у тех, кто моложе 50 лет.
В новом исследовании приняли участие 31 126 человек. Их средний возраст составлял 61 год. К началу исследования ни у кого из участников не было инсульта в анамнезе. Наблюдали за участниками эксперты в течение в среднем девяти лет.
Связь между проблемами со сном (симптомами бессонницы) и инсультом оказалась сильнее у людей в возрасте до 50 лет. У людей с 5-8 проблемами со сном риск столкнуться с инсультом был выше почти в 4 раза, чем у людей без этих симптомов. Из 458 человек в возрасте до 50 лет с 5-8 симптомами - у 27 был инсульт. У людей в возрасте 50 лет и старше тоже с 5-8 симптомами вероятность возникновения инсульта была выше на 38%, чем у тех, кто не страдал проблемами со сном. Из 654 человек в возрасте 50 лет и старше с 5-8 симптомами - у 33 был инсульт.
Всё это означает, что лечение бессонницы в более молодом возрасте может служить средством профилактики инсульта.
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