Эти три проблемы со сном чаще всего приводят к инсульту

Связь между проблемами со сном (симптомами бессонницы) и инсультом оказалась сильнее у людей в возрасте до 50 лет. У людей с 5-8 проблемами со сном риск столкнуться с инсультом был выше почти в 4 раза, чем у людей без этих симптомов. Из 458 человек в возрасте до 50 лет с 5-8 симптомами - у 27 был инсульт. У людей в возрасте 50 лет и старше тоже с 5-8 симптомами вероятность возникновения инсульта была выше на 38%, чем у тех, кто не страдал проблемами со сном. Из 654 человек в возрасте 50 лет и старше с 5-8 симптомами - у 33 был инсульт.

Всё это означает, что лечение бессонницы в более молодом возрасте может служить средством профилактики инсульта.

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