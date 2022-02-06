Эти три продукта считают полезными. Зря

Мюсли – обработанные хлопья, они вкусные, быстро готовятся, однако также быстро повышают уровень сахара в крови. После этого ваша поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, с которым у людей с сахарным диабетом проблемы, а он уже понижает уровень этого сахара. В итоге в скором времени, после употребления мюслей, человек снова хочет есть.

Диетолог объяснила, что в йогуртах иногда содержится большое количество крахмала, особенно если производство дешевое. Да и бояться жиров не стоит, главное – уметь распределять их в своем рационе, считает Кононенко.

А вот банановые чипсы лучше исключить из рациона – такого мнения она придерживается. Все дело в том, что из-за специфической тепловой обработки они обогащаются трансжирами, которые откладываются во внутренних органах и способствуют ожирению.