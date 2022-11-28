Эти три вида орехов особенно полезны для женщин

Помогают при метаболическом синдроме, диабете второго типа. Об этом говорят результаты нескольких исследований. Происходит это за счёт того, что орехи снижают сахар в крови и давление у людей с указанными заболеваниями.

Уменьшают воспаление. Особенно это касается тех, кто страдает серьёзными болезнями, в том числе диабетом, заболеваниями почек.

В их состав входит много клетчатки. Это вещество снижает вероятность развития болезней у человека, помогает дольше ощущать себя сытым, полезно для кишечника.