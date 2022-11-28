Эти три вида орехов особенно полезны для женщин

Эти три вида орехов особенно полезны для женщинВсего у них восемь положительных свойств
В орехах содержится большое количество витаминов и минералов. Поэтому они являются довольно популярной закуской. Кроме того, как отмечает диетолог Фатен Фаваз, некоторые орехи наибольшую пользу приносят именно женскому организму.
Фото: BBC Good Food
Эксперт по питанию Фатен Фаваз рассказала, чем же для женщин особенно полезны миндаль, грецкие орехи и кешью.
Источник питательных веществ. Также в орехах мало углеводов и много жиров. А ещё в их состав входят селен, магний, витамин Е.
Содержат много антиоксидантов. Это полифенолы, которые защищают клетки организма от повреждений и влияния «плохого» холестерина.
Помогают похудеть. Исследования показывают, что организм человека усваивает не все калории, которые содержатся в орехах.
Снижают показатели холестерина и триглицеридов. При этом они повышают уровень «хорошего» холестерина.
Помогают при метаболическом синдроме, диабете второго типа. Об этом говорят результаты нескольких исследований. Происходит это за счёт того, что орехи снижают сахар в крови и давление у людей с указанными заболеваниями.
Уменьшают воспаление. Особенно это касается тех, кто страдает серьёзными болезнями, в том числе диабетом, заболеваниями почек.
В их состав входит много клетчатки. Это вещество снижает вероятность развития болезней у человека, помогает дольше ощущать себя сытым, полезно для кишечника.
Снижают вероятность столкнуться с инсультом и инфарктом. Такой эффект достигается благодаря повышению уровня «хорошего» холестерина, улучшению функционирования артерий и другим полезным для организма свойствам.
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