Эти три витамина защитят от потери зрения с возрастом

По словам Дениз Вун МакОптом, предотвратить развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна помогут витамины А, С, Е. Всё благодаря тому, что в них есть антиоксиданты.

Витамин А содержится в жирной рыбе, молочных продуктах, некоторых овощах (кабачки, морковь); витамин С - в чёрной смородине, манго, киви; витамин Е - в авокадо, семенах подсолнечника, вяленых томатах.

Важную роль в сохранении зрения играют и такие антиоксиданты, как зеаксантин, лютеин. Получить их можно при помощи употребления зелёных листовых овощей (капуста, шпинат), кукурузы, яичного желтка, твёрдой пшеницы.

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