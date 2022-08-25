Эти тёмно-синие ягоды снизят риск гипертонии

Доктор Иви Кемп из Хаскапы объяснила, чем полезны для организма человека ягоды жимолости.

Масштабные исследования показали, что рацион, содержащий много антоцианов (а этих веществ в жимолости в четыре раза больше, чем в чернике), может способствовать снижению вероятности развития повышенного давления.

Дело в том, что антоцианы влияют на сердечно-сосудистую систему особым образом. Благодаря этим веществам в организме увеличивается производство оксида азота, а это расширяет кровеносные сосуды. В результате у человека снижается давление и увеличивается кровоток.