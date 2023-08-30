Эти утренние привычки помогут вам быть более продуктивными

Подъём. Каждое утро просыпайтесь в одно и то же время, чтобы ваш организм привык к такому режиму. К тому же если вы встанете раньше, то сможете не спеша собраться и хорошо позавтракать.

Спорт. Утро - лучшее время для йоги, растяжки или зарядки. А уйдёт у вас на это всего 5-15 минут.

Водные процедуры и завтрак. Будет лучше, если завтрак будет питательным и сбалансированным. Тогда вам не придётся через час снова перекусывать. Также важно не спешить, а наслаждаться первым приёмом пищи за день.