Эти вещества и продукты будут держать ваш мозг в тонусе

По итогам исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял продукты с наибольшим количеством флавонолов (15 г этого вещества в день, или примерно одна порция листовой зелени), скорость ухудшения мыслительных функций снизилась на 32 % по сравнению с теми, кто получал меньше всего этих веществ.

Также учёные изучили то, как различные виды флавонолов влияют на организм человека. В частности, уделялось внимание кемпферолу (содержится в шпинате, капусте, брокколи, бобах, чае), кверцетину (есть в помидорах, капусте, яблоках, чае), мирицетину (можно получить из вина, помидоров, апельсинов, капусты).

При потреблении самого большого количества кемпферола мыслительные функции снижались у людей медленнее на 32 %, при потреблении мирицетина - на 31 %, при потреблении кверцетина - на 30 %.

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