Эти вещества и продукты будут держать ваш мозг в тонусе

Эти вещества и продукты будут держать ваш мозг в тонусеЭто показало недавнее исследование
В новом исследовании, посвящённом влиянию еды на здоровье мозга, отмечается, что определённые пищевые привычки помогают улучшить когнитивные (мыслительные) функции. Нужно лишь есть продукты, содержащие специальные вещества.
Фото: Real Simple
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Neurology, эксперты изучили данные из проекта Rush Memory and Aging Project (MAP). В этом проекте принимали участие 960 взрослых американцев, их средний возраст составлял 81 год. В основном среди участников были белые женщины. Длилось исследование примерно семь лет.
По итогам исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял продукты с наибольшим количеством флавонолов (15 г этого вещества в день, или примерно одна порция листовой зелени), скорость ухудшения мыслительных функций снизилась на 32 % по сравнению с теми, кто получал меньше всего этих веществ.
Также учёные изучили то, как различные виды флавонолов влияют на организм человека. В частности, уделялось внимание кемпферолу (содержится в шпинате, капусте, брокколи, бобах, чае), кверцетину (есть в помидорах, капусте, яблоках, чае), мирицетину (можно получить из вина, помидоров, апельсинов, капусты).
При потреблении самого большого количества кемпферола мыслительные функции снижались у людей медленнее на 32 %, при потреблении мирицетина - на 31 %, при потреблении кверцетина - на 30 %.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.