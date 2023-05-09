Эти виды деятельности повредят ваш мозг

На состояние мозга большое влияние оказывает образ жизни. Особенно вредными для мозга считаются алкоголь, курение, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, ожирение, холестерин.

Существующие научные исследования показывают, что алкоголь вреден для организма даже в умеренных дозах. И то же самое можно сказать о курении. Но курение повышает вероятность скорее инсульта, а не деменции.

Очень важно для здоровья мозга высыпаться. Лучше всего в день спать по 7-8 часов. И бокал перед сном вовсе не улучит ваш сон: всё наоборот.

Наконец, нужно регулярно двигаться. Это тоже положительно влияет на мозг.