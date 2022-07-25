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Эти виды лука эффективны при профилактике рака

На это указывают научные данные
Если лук - ваш любимый продукт, то знайте, что его стоит есть чаще. Дело в том, что он обладает противораковыми свойствами. А особенно эффективны в этом плане определённые сорта.
Эти виды лука эффективны при профилактике рака

Учёные обнаружили, что лук является эффективным средством для профилактики рака и борьбе с онкологическими заболеваниями. Причём некоторые сорта в этом плане считаются эффективнее остальных, как говорится в исследовании специалистов из Корнельского университета.

В ходе исследования эксперты провели анализ десяти сортов лука и лука-шалот. Выяснилось, что больше всего противораковых веществ в сортах острого репчатого, жёлтого репчатого, красного лука, лука-шалот.

Эти виды лука эффективны при профилактике рака

Избавиться от рака толстой кишки при этом помогают жёлтый репчатый и острый репчатый лук, а от рака печени - жёлтый репчатый лук, лук-шалот, острые сорта лука.

Хотя нужно сказать, что в целом каждый сорт лука обладает противораковыми свойствами. Также в состав лука входят фенолы и флавоноиды. Они помогают ещё лучше защититься от онкологических заболеваний. Согласно результатам исследования корнельских учёных, меньше всего фенолов можно получить вместе с луком Видалия, меньше всего флавоноидов - с белым репчатым луком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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