Эти виды лука эффективны при профилактике рака

Избавиться от рака толстой кишки при этом помогают жёлтый репчатый и острый репчатый лук, а от рака печени - жёлтый репчатый лук, лук-шалот, острые сорта лука.

Хотя нужно сказать, что в целом каждый сорт лука обладает противораковыми свойствами. Также в состав лука входят фенолы и флавоноиды. Они помогают ещё лучше защититься от онкологических заболеваний. Согласно результатам исследования корнельских учёных, меньше всего фенолов можно получить вместе с луком Видалия, меньше всего флавоноидов - с белым репчатым луком.

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