Эти восемь белковых продуктов нужно есть каждый день

Грудка птицы без кожицы. Мясо курицы или индейки идеально подходит для восстановления и создания новых тканей в организме, поддержания мышечной массы. Связано это с тем, что в них совсем мало натрия и насыщенных жиров.

Сардины и лосось. В них тоже в совсем небольших количествах содержится натрий и насыщенные жиры, но при этом есть ещё омега-3. Известно, что омега-3 жирные кислоты особенно полезны для здоровья сердца.

Тофу. В составе этого продукта - все девять незаменимых аминокислот. В 85 г тофу - примерно 9 г белка.