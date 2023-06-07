Эти занятия на три четверти снизят риск развития диабета

Эти занятия на три четверти снизят риск развития диабетаК такому выводу недавно пришли учёные
Согласно результатам нового исследования, физическая активность умеренной и высокой интенсивности может снизить вероятность столкнуться с сахарным диабетом второго типа. Для этого нужно лишь включить в распорядок дня определённые занятия.
Результаты исследования, опубликованные в «Британском журнале спортивной медицины», показали, что всего три простых занятия могут защитить от диабета 2 типа. Это садоводство, танцы и прогулки. Причём они снижают риск развития диабета на три четверти.
Команда учёных обнаружила, что люди, которые тратили на занятия высокой или умеренной интенсивности более 1 часа в день, на 74% снижали риск развития диабета. Причём снизилась вероятность столкнуться с диабетом даже у тех, кто был генетически к этому предрасположен.
В ходе исследования специалисты изучили данные 59 325 взрослых из британского биобанка. Полученные результаты показали, что особенно сильно влияет на снижение риска развития диабета 2 типа физическая активность от умеренной до высокой интенсивности.
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