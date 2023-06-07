Эти занятия на три четверти снизят риск развития диабета

Команда учёных обнаружила, что люди, которые тратили на занятия высокой или умеренной интенсивности более 1 часа в день, на 74% снижали риск развития диабета. Причём снизилась вероятность столкнуться с диабетом даже у тех, кто был генетически к этому предрасположен.

В ходе исследования специалисты изучили данные 59 325 взрослых из британского биобанка. Полученные результаты показали, что особенно сильно влияет на снижение риска развития диабета 2 типа физическая активность от умеренной до высокой интенсивности.

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