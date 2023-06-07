Фитнес и здоровье
14:07, 07 июня 2023
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Эти занятия на три четверти снизят риск развития диабета

К такому выводу недавно пришли учёные

Согласно результатам нового исследования, физическая активность умеренной и высокой интенсивности может снизить вероятность столкнуться с сахарным диабетом второго типа. Для этого нужно лишь включить в распорядок дня определённые занятия.

Результаты исследования, опубликованные в «Британском журнале спортивной медицины», показали, что всего три простых занятия могут защитить от диабета 2 типа. Это садоводство, танцы и прогулки. Причём они снижают риск развития диабета на три четверти.

Эти занятия на три четверти снизят риск развития диабета
AgriLife Today

Команда учёных обнаружила, что люди, которые тратили на занятия высокой или умеренной интенсивности более 1 часа в день, на 74% снижали риск развития диабета. Причём снизилась вероятность столкнуться с диабетом даже у тех, кто был генетически к этому предрасположен.

В ходе исследования специалисты изучили данные 59 325 взрослых из британского биобанка. Полученные результаты показали, что особенно сильно влияет на снижение риска развития диабета 2 типа физическая активность от умеренной до высокой интенсивности.

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