Этих продуктов вы можете есть сколько угодно при похудении

Огурец. 100 г свежего огурца среднего размера - 12 ккал. Витаминов в нём тоже мало, зато много калия.

Брокколи. Всего 35 ккал вы получите из 100 г брокколи. Также эта капуста богата витаминами С, К, магнием, калием, кальцием, фосфором, белком, антиоксидантами. Врач посоветовал есть побольше и белокочанной, брюссельской, цветная капусты.

Зелёный салат. 100 г этого продукта содержат всего 17 ккал. Обычно такие салаты ещё богаты витаминами А и С, бета-каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, калием, кальцием.