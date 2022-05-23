Это 23 самых богатых водой продукта

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Это 23 самых богатых водой продуктаМожно есть в жару
По некоторым данным, около одной пятой нашего потребления воды приходится на продукты (а именно фрукты и овощи). Издание Eat this, not that перечислило пищу, в которой содержится больше всего воды.
- Огурец.
Огурцы примерно на 95% состоят из воды.
- Цуккини.
Тоже занимает одно из первым мест по уровню влаги.
- Арбуз.
Тут без комментариев.
- Сельдерей.
Недалеко ушёл от огурца.
- Морковь.
На 90% состоит из воды и содержит большое количество клетчатки.
Редис.
Киви.
Персик.
Картошка.
Да, картофель содержит около 80% воды и является хорошим источником калия.
Брокколи.
Дыня.
Баклажан.
Хикама.
Это травянистая лиана семейства Бобовые с крупным плодом. Он напоминает по вкусу грушу или сырой картофель.
Помидоры.
Клубника.
Салат айсберг.
Цветная капуста.
Ананас.
Карамбола.
Грейпфрут.
Йогурт.
Да. порция простого йогурта состоит примерно на 88% из воды.
Суп.
Яблоко.
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