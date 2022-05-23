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Это 23 самых богатых водой продукта

Можно есть в жару
По некоторым данным, около одной пятой нашего потребления воды приходится на продукты (а именно фрукты и овощи). Издание Eat this, not that перечислило пищу, в которой содержится больше всего воды.
Это 23 самых богатых водой продукта
  1. Огурец.

Огурцы примерно на 95% состоят из воды.

  1. Цуккини.

Тоже занимает одно из первым мест по уровню влаги.

  1. Арбуз.

Тут без комментариев.

  1. Сельдерей.

Недалеко ушёл от огурца.

  1. Морковь.

На 90% состоит из воды и содержит большое количество клетчатки.

  1. Редис.

  2. Киви.

  3. Персик.

  4. Картошка.

Да, картофель содержит около 80% воды и является хорошим источником калия.

Это 23 самых богатых водой продукта

  1. Брокколи.

  2. Дыня.

  3. Баклажан.

  4. Хикама.

Это травянистая лиана семейства Бобовые с крупным плодом. Он напоминает по вкусу грушу или сырой картофель.

  1. Помидоры.

  2. Клубника.

  3. Салат айсберг.

  4. Цветная капуста.

Это 23 самых богатых водой продукта

  1. Ананас.

  2. Карамбола.

  3. Грейпфрут.

  4. Йогурт.

Да. порция простого йогурта состоит примерно на 88% из воды.

  1. Суп.

  2. Яблоко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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