Это 4 лучших перекуса для здоровья сердца

И вкусных

Известно, что некоторые питательные вещества приносят пользу сердечно-сосудистой системе. Это, например омега-3 жирные кислоты, клетчатка и флавоноиды. Издание Eat this, not that перечислило продукты, которые содержат эти вещества, и могут стать отличным и полезным перекусом.