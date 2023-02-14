Фитнес и здоровье
13:01, 14 февраля 2023
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Это как телеграф в эпоху смартфонов: гинеколог назвала неэффективные методы контрацепции

Наука уже давно продвинулась вперёд

Внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная рассказала, какие методы контрацепции уже стали пережитками прошлого.

Это как телеграф в эпоху смартфонов: гинеколог назвала неэффективные методы контрацепции

Фото: Unsplash

«Использование календарного метода или прерывание полового акта можно сравнить с использованием телеграфа в эпоху планшетов и смартфонов», — сказала Коренная.

Она отметила, что технологии не перестают развиваться. За последние более чем полвека достигнуты большие успехи в разработке новых контрацептивных средств. Например, уже есть не только оральные контрацептивы в виде таблеток, но и инъекции, пластыри, миниатюрные имплантаты и влагалищные гормональные кольца.

Гинеколог пояснила, что в современных контрацептивах содержание гормонов снижено, а эффективность достигает 99 процентов. Однако эти средства предназначены только для защиты от нежелательной беременности. Чтобы уберечь себя от инфекций, передаваемых половым путём, необходимо использовать барьерные методы, то есть презервативы.

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