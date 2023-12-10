Это худшие пищевые привычки при наличии воспаления

Это худшие пищевые привычки при наличии воспаленияИ всего их 10
Некоторые привычки в еде могут лишь усугубить воспаление в организме. Вот чего вам лучше избегать.
Практически каждый из нас сталкивался с воспалением. И усугубить положение могут в этом случае определённые привычки.
Есть слишком много добавленного сахара. Это может только усилить воспаление. Кроме того, в отчёте, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology, говорится, что диета с высоким содержанием обработанного сахара может способствовать развитию воспалительных заболеваний: ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, псориаза, рассеянного склероза.
Потреблять слишком мало фруктов и овощей. Эти продукты содержат много антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Также они улучшают состояние иммунных клеток.
Есть недостаточно морепродуктов. При воспалении очень полезны лосось, скумбрия, сардины и форель, так как они богаты омега-3 жирными кислотами. Согласно последним рекомендациям по питанию для американцев, в неделю рекомендуется съедать не менее 230 г морепродуктов каждую неделю.
Употребление слишком большого количества фастфуда. Исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что диета с высоким содержанием фастфуда вызывает воспалительную реакцию и может навредить иммунитету.
Есть обработанного мяса больше, чем обычного. В колбасе, беконе, мясных деликатесах содержатся конечные продукты гликирования. Эти вещества могут вызвать в организме воспаление.
Употреблять много искусственных подсластителей. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, демонстрируют, что при употреблении искусственных подсластителей изменяется состав бактерий в кишечнике. В частности, можно таким образом уменьшить количество полезных бактерий.
Готовить блюда на маргарине. Многие виды маргарина содержат трансжиры, вызывающие воспаление.
Есть белый хлеб. При регулярном употреблении в пищу высокопереработанных углеводов (белого хлеба) могут возникнуть проблемы со здоровьем. Одно исследование показало, что обработанные углеводы и рафинированный сахар увеличивают вероятность развития системного воспаления.
Есть поздно вечером. Исследование, результаты которого опубликованы в PLOS One, выявило связь между обильным приёмом пищи вечером и повышением уровня воспаления.
Употреблять слишком много красного мяса. Конечные продукты гликирования содержатся и в красном мясе. Потребление чрезмерного количества этих веществ связано с развитием воспаления в организме.
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