Это худшие продукты для мужчин старше 40 лет

Консервированные фрукты. Кленовый сироп. Взбитые сливки. Фастфуд. Обработанное арахисовое масло. Растительные масла. Макароны с сыром. Кофе в баночках из супермаркета. Вафли. Молочные коктейли. Энергетические напитки. Печенье «Орео». Лимонад. Чай в бутылках. Безглютеновые продукты.

Если у вас нет непереносимости глютена, у вас нет причин исключать продукты из пшеницы из своего рациона.

Фермерская рыба.

В отличие от выловленной в дикой природе, выращенная на ферме рыба содержит более высокий уровень жирных кислот омега-6, вызывающих воспаление.

Коммерческие протеиновые коктейли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.