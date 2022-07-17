Это худший источник белка для вашего сердца

Дело в том, что обработанное мясо и более жирные куски очень богаты насыщенными жирами, которые связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. По этой причине переработанное мясо — худший источник белка для вашего сердца.

Под переработанным мясом имеется в виду то, что подвергалось солению, вялению или копчению. Это, например, колбаса и бекон. Одно исследование показало, что более высокое потребление переработанного мяса, по крайней мере, 150 граммов в неделю, было связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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