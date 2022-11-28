Это комнатное растение может навредить, если вы - аллергик

Это комнатное растение может навредить, если вы - аллергикБудьте осторожны
Пуансеттия - действительно очень красивое растение. Но для людей, страдающих аллергией, оно может быть опасно.
Фото: Gardeners Path
Пуансеттия становится особенно популярной в зимнее время. Всё благодаря её необычному внешнему виду. Тем не менее важно знать, что это комнатное растение может навредить здоровью некоторых людей.
Так, при попадании в организм пуансеттии и при контакте человека с соком этого растения у него могут возникнуть неприятные последствия. Например, сок пуансеттии способен вызвать раздражение глаз и кожи. Кроме того, он может способствовать появлению аллергической реакции, особенно у людей, страдающих аллергией на латекс.
Всё дело в том, что латекс и пуансеттия имеют несколько одинаковых белков. Среди симптомов аллергии на сок растения выделяют отёк, зуд, раздражение, покраснение глаз. Поэтому тем, у кого аллергия на каучук или латекс, лучше держаться подальше от пуансеттии.
Специалисты из клиники Майо добавляют, что склонны к аллергии на пуансеттию и те, у кого есть аллергия на каштаны, бананы, авокадо, киви, маракуйю.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.