Это комнатное растение может навредить, если вы - аллергик

Пуансеттия становится особенно популярной в зимнее время. Всё благодаря её необычному внешнему виду. Тем не менее важно знать, что это комнатное растение может навредить здоровью некоторых людей.

Так, при попадании в организм пуансеттии и при контакте человека с соком этого растения у него могут возникнуть неприятные последствия. Например, сок пуансеттии способен вызвать раздражение глаз и кожи. Кроме того, он может способствовать появлению аллергической реакции, особенно у людей, страдающих аллергией на латекс.