Это лучшая еда для улучшения здоровья мозга, по мнению врача

Наш мозг в основном состоит из жира. То есть 60% мозга - это жир, причём 20% жира составляет жирная кислота омега-3 (DHA). Кроме того, в лососе много кислоты EPA, которая снижает воспаление.

По словам врача, омега-3 жирные кислоты способны улучшить память, настроение, обучаемость. Также он порекомендовал сочетать лосося с продуктами, улучшающими работу мозга: капустой, оливковым маслом, пищевыми дрожжами.

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