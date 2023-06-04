Это лучшие природные пробиотики, которые помогут вашему кишечнику

Это лучшие природные пробиотики, которые помогут вашему кишечникуОни также укрепят иммунитет
Продукты с большим количеством лактобактерий особенно полезно употреблять после болезни или после приёма антибиотиков. Свойствами пробиотиков отличаются следующие продукты.
Йогурт. Благодаря ему вы точно не столкнётесь с диареей, связанной с антибиотиками. Некоторые исследования также показывают, что йогурт может смягчить симптомы раздражённого кишечника. Лучше всего брать йогурты, на которых указано, что они содержат лактобактерии. Однако таким же эффектом обладают и сметана, кефир, пахта.
Брынза. Этот сыр должен быть произведён из непастеризованного молока. Кроме того, много пробиотиков входит в состав свежих, незрелых сыров вроде моцареллы.
Комбуча. Этот японский напиток делается из зелёного или чёрного чая. Но если вы переборщите с его количеством, то можете столкнуться с диареей.
Квашеная капуста. Главное - употреблять её в сыром виде. Помимо неё, пробиотики содержатся в других квашеных овощах.
Темпе. Это прессованный блок соевых бобов. В запечённом виде по вкусу он похож на копчёное мясо или бекон, а в сыром виде в нём много пробиотиков.
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