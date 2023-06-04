Это лучшие природные пробиотики, которые помогут вашему кишечнику

Комбуча. Этот японский напиток делается из зелёного или чёрного чая. Но если вы переборщите с его количеством, то можете столкнуться с диареей.

Квашеная капуста. Главное - употреблять её в сыром виде. Помимо неё, пробиотики содержатся в других квашеных овощах.

Темпе. Это прессованный блок соевых бобов. В запечённом виде по вкусу он похож на копчёное мясо или бекон, а в сыром виде в нём много пробиотиков.

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