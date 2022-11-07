Это лучшие зелёные коктейли для потери жира на животе

22:38, 07 ноября 2022
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Это лучшие зелёные коктейли для потери жира на животеЕщё и вкусные
Диетолог рассказала, какие зелёные коктейли лучше пить при похудении.
Такие коктейли, а точнее смузи, просто помогут вам потреблять низкокалорийные продукты с натуральной клетчаткой. Вот два примера таких напитков:
1. Смузи из шпината, банана и ягод.
Чтобы его приготовить, нужно смешать в блендере указанные ниже ингредиенты:
- 1 горсть шпината
- половина банана
- 1 стакан замороженных ягод
- 1 мерная ложка протеинового порошка
- половина стакана миндального молока
2. Смузи из шпината, ананаса, авокадо и сока сельдерея.
Вот его рецепт:
- 1 чашка шпината
- четверть стакана нарезанного кубиками авокадо
- 1 стакан замороженных ананасов
- четверть стакана сока сельдерея
- 1 ст л листьев мяты
- 1 мерная ложка протеинового порошка
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