Фитнес и здоровье
22:38, 07 ноября 2022
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Это лучшие зелёные коктейли для потери жира на животе

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Диетолог рассказала, какие зелёные коктейли лучше пить при похудении.

Это лучшие зелёные коктейли для потери жира на животе

Такие коктейли, а точнее смузи, просто помогут вам потреблять низкокалорийные продукты с натуральной клетчаткой. Вот два примера таких напитков:

1. Смузи из шпината, банана и ягод.

Чтобы его приготовить, нужно смешать в блендере указанные ниже ингредиенты:

  • 1 горсть шпината
  • половина банана
  • 1 стакан замороженных ягод
  • 1 мерная ложка протеинового порошка
  • половина стакана миндального молока

2. Смузи из шпината, ананаса, авокадо и сока сельдерея.

Вот его рецепт:

  • 1 чашка шпината
  • четверть стакана нарезанного кубиками авокадо
  • 1 стакан замороженных ананасов
  • четверть стакана сока сельдерея
  • 1 ст л листьев мяты
  • 1 мерная ложка протеинового порошка

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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