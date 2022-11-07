Это лучшие зелёные коктейли для потери жира на животе

Такие коктейли, а точнее смузи, просто помогут вам потреблять низкокалорийные продукты с натуральной клетчаткой. Вот два примера таких напитков:

1. Смузи из шпината, банана и ягод.

Чтобы его приготовить, нужно смешать в блендере указанные ниже ингредиенты:

1 горсть шпината

половина банана

1 стакан замороженных ягод

1 мерная ложка протеинового порошка

половина стакана миндального молока

2. Смузи из шпината, ананаса, авокадо и сока сельдерея.

Вот его рецепт:

1 чашка шпината

четверть стакана нарезанного кубиками авокадо

1 стакан замороженных ананасов

четверть стакана сока сельдерея

1 ст л листьев мяты

1 мерная ложка протеинового порошка

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