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Это лучший напиток для того, чтобы «подзарядиться»Нет, не кофе
Принято считать, что лучшие бодрящие напитки — кофе и энергетики. Однако эксперты издания Eat this, not that пишут, что наиболее здоровый способ получения энергии — взять её из углеводовов.
Источником углеводов, а в частности фруктозы, являются фруктовые соки. Они разнообразны и могут зарядить вас энергией. Специалисты советуют следующие напитки:
- Яблочный сок. Он обычно имеет мягкий вкус и хорошо сочетается с другими фруктами. Можно раздавить немного свежей черники или клубники в яблочный сок для разнообразия.
- Апельсиновый сок. Можно смешать его с нежирным молоком, чтобы пить с утра.
- Гранатовый сок. Его можно смешать с простой газированной водой, чтобы получить лёгкий газированный напиток.
- Виноградный сок. С ним тоже можно экспериментировать.
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