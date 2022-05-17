Это лучший напиток для того, чтобы «подзарядиться»

Источником углеводов, а в частности фруктозы, являются ​​фруктовые соки. Они разнообразны и могут зарядить вас энергией. Специалисты советуют следующие напитки:

Яблочный сок. Он обычно имеет мягкий вкус и хорошо сочетается с другими фруктами. Можно раздавить немного свежей черники или клубники в яблочный сок для разнообразия.

Апельсиновый сок. Можно смешать его с нежирным молоком, чтобы пить с утра.

Гранатовый сок. Его можно смешать с простой газированной водой, чтобы получить лёгкий газированный напиток.

Виноградный сок. С ним тоже можно экспериментировать.

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