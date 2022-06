Это лучший продукт с углеводами для уменьшения жира на животе

Как пишет Eat this, not that, овсянка — продукт, содержащий углеводы, который помогает уменьшить жир на животе. Диетолог утверждает, что овёс является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ.

Почему же овсянка может помочь похудеть? Дело в том, что из-за клетчатки она позволит вам долго чувствовать себя сытым. А благодаря этому можно избежать переедания. Кроме того, цельные зерна стабилизируют уровень сахара в крови. Когда его уровень падает после еды, человек быстрее начинать испытывать чувство голода.

Ещё один плюс овсянки — её можно готовить множеством разных способов, в том числе без сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.