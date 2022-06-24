Это напитки, которые вредят фигуре и здоровью после 40 лет

Ароматизированная кокосовая вода.

В неё часто добавляют сахар.

Лимонад. Питьевые йогурты. Тыквенный латте.

В нём содержится почти 40 граммов сахара.

Тоник. Слабительные чаи.

Если их долго пить, это может привести к дефициту питательных веществ и даже болезни.

Концентраты напитков.

В них много вредных красителей.

Сладкие чаи в бутылках. Слишком много кофе.

Может сделать кости более хрупкими.