Это напитки, которые вредят фигуре и здоровью после 40 лет

Это напитки, которые вредят фигуре и здоровью после 40 летДа, многие из них вкусные
- Ароматизированная кокосовая вода.
В неё часто добавляют сахар.
Лимонад.
Питьевые йогурты.
Тыквенный латте.
В нём содержится почти 40 граммов сахара.
Тоник.
Слабительные чаи.
Если их долго пить, это может привести к дефициту питательных веществ и даже болезни.
- Концентраты напитков.
В них много вредных красителей.
Сладкие чаи в бутылках.
Слишком много кофе.
Может сделать кости более хрупкими.
- Вода, обогащённая витаминами.
В ней есть сахар.
- Диетическая кола.
Почти все популярные диетические газированные напитки содержат аспартам, искусственный подсластитель, который изначально был разработан для снижения веса, но, как выяснилось, имеет противоположный эффект.
Кофе со сливками.
Слишком много фруктового сока.
Обезжиренное молоко.
Энергетики.
Алкогольные коктейли.
Гоголь-моголь.
Диетологи назвали его калорийной бомбой.
Какао «Несквик».
Подслащённое растительное молоко.
Имбирное пиво.
Обычная кола.
Сухие растворимые напитки.
Некоторые протеиновые коктейли.
Многие порошки содержат искусственные подсластители, химические добавки и частично гидрогенизированные масла.
Смузи в бутылках.
Молочные коктейли.
Сладкий чай.
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