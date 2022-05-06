Это один из главных способов дожить до 100 лет

Человек может дожить до 100 лет, если будет придерживаться режима дня. В этом уверен Айскович, бывший врач скорой помощи и автор книги о том, как ежедневные привычки могут изменить жизнь.

Автор считает, что главное придерживаться строгого распорядка дня. Даже десерт после ужина или нездоровые закуски могут поспособствовать тому, что человек проживёт до 100 лет, если это будет совершаться ежедневно в примерно одно и то же время.

В книге Айскович рассказывает истории людей, которые дожили до 100 лет или даже больше. Некоторые из них и члены их семей были уверены, что они смогли достичь этого благодаря бекону или мороженому. Другие считали, что секрет долголетия заключался в регулярном употреблении напитков, например, газировки Doctor Pepper.

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