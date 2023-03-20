Это первое в мире носимое устройство для отслеживания потери мышц

21:00, 20 марта 2023
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Это первое в мире носимое устройство для отслеживания потери мышцЗаменяет МРТ
Исследователи из Университета штата Огайо создали первое носимое устройство, предназначенное для выявления и мониторинга мышечной атрофии.
Фото: Unsplash
В настоящее время врачи полагаются на МРТ, чтобы определить потерю мышечной массы. Делать это часто может быть непрактично и дорого, поэтому специальный гаджет может значительно упростить задачу.
Чтобы проверить разработанное устройство, команда взяла 3D-печатные формы конечностей и наполнила их говяжьим фаршем. Датчик успешно измерил небольшие объёмные изменения размера конечности и смог отследить потерю мышечной массы до 51%.