Это первое в мире носимое устройство для отслеживания потери мышц

В настоящее время врачи полагаются на МРТ, чтобы определить потерю мышечной массы. Делать это часто может быть непрактично и дорого, поэтому специальный гаджет может значительно упростить задачу.

Чтобы проверить разработанное устройство, команда взяла 3D-печатные формы конечностей и наполнила их говяжьим фаршем. Датчик успешно измерил небольшие объёмные изменения размера конечности и смог отследить потерю мышечной массы до 51%.