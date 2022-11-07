Это простое упражнение для ног улучшит здоровье сердца

Также, как показывают научные работы, при сокращении камбаловидной мышцы возникают определённые изменения в организме. Например, уменьшается количество липопротеинов очень низкой плотности и увеличивается степень окисления углеводов и жиров, после еды улучшается толерантность организма к глюкозе, инсулина начинает вырабатываться меньше, а шансы столкнуться с гиперинсулинемией сокращаются. При долгих спортивных тренировках также начинает ускоряться окислительный метаболизм. Общий уровень потребления энергии увеличивается, а потребление гликогена остаётся без изменений. Кроме того, в организме возрастает скорость окисления углеводов при тесте на толерантность к глюкозе.

Если вы будете каждый день 10 минут уделять подъёмам на носки, то обеспечите себе 10 преимуществ для здоровья. Это снижение чувства усталости, уменьшение боли и ощущения дискомфорта в пояснице, предотвращение боли в суставах, улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы, стимулирование подошвенной фасции.

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