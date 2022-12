Это самые эффективные способы снизить уровень холестерина

Эксперты, опрошенные изданием Eat this, not that!, утверждают, что каждый человек может добиться снижения уровня холестерина за счёт улучшения питания, увеличения физической активности и снижения веса.

Что касается еды, то лучше всего выбрать средиземноморскую диету. Также следует уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю аэробным упражнениям высокой интенсивности.

Из пищевых привычек следует исключить привычку пить сладкие напитки. Стоит потреблять продукты, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.