Это самые эффективные способы снизить уровень холестерина

Это самые эффективные способы снизить уровень холестеринаНужно есть «здоровые» жиры
Высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу, который в конечном итоге может вылиться в сердечный приступ, инсульт и другие проблемы. Но как же снижать этот уровень?
Фото: Unsplash
Эксперты, опрошенные изданием Eat this, not that!, утверждают, что каждый человек может добиться снижения уровня холестерина за счёт улучшения питания, увеличения физической активности и снижения веса.
Что касается еды, то лучше всего выбрать средиземноморскую диету. Также следует уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю аэробным упражнениям высокой интенсивности.
Из пищевых привычек следует исключить привычку пить сладкие напитки. Стоит потреблять продукты, богатые клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.