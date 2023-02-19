Это самый полезный способ готовки картофеля

Картофель, по ее словам, богат кремнием, кобальтом и хромом. Первые два элемента распространены и в других продуктах, растущих в почве, однако хром присутствует далеко не во всех овощах. Он, в частности, поддерживает чувствительность рецепторов клеточных тканей к инсулину и помогает правильно использовать углеводы. Она отметила, что картофель не вреден для тех, кто боится потолстеть.

Картофель особенно богат витамином С, но при тепловой обработке большая часть витамина разрушается. Продукт также богат калием. К тому же он содержит аминокислоты, витамины группы В, фолиевую и никотиновую кислоты, микроэлементы, среди которых кальций, магний, цинк, селен, йод, а также природные антиоксиданты и не только.

Для сохранения питательных веществ рекомендуется отваривать или запекать клубни в мундире, и только затем очищать их от кожуры. Не стоит есть кожуру, так как именно с нее начинается накопление токсичного вещества соланина. Исключение составляет очень молодой мелкий картофель. А вот картофель во фастфуде опасен. Также меньше пользы от картофельного пюре и жареного картофеля.

Картофель, объяснила специалист, - отличный гарнир к мясному или рыбному блюду, при условии, что к нему добавлены другие овощи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.