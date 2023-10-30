Это симптом может появиться за неделю до инсульта

Это симптом может появиться за неделю до инсультаБудьте начеку
Первые признаки инсульта могут возникнуть за несколько дней или даже за неделю до самого события. Вот о чём вам обязательно нужно знать.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Американской академии неврологии, показало, что 43% пациентов, которые перенесли инсульт, за неделю до этого события испытывали симптомы микроинсульта.
Микроинсульты, как и полноценный инсульт, происходят из-за нарушения кровоснабжения мозга. Однако они носят временный характер.
Один из наиболее распространённых признаков, указывающих на микроинсульт, - это внезапная головная боль. Питер Байром, эксперт в области здравоохранения и владелец Аудиологии Питера Байрома, рассказал, как понять, что головная боль связана с инсультом.
По словам специалиста, головные боли, связанные с инсультом, отличаются от обычным тем, что возникают неожиданно. Боль обычно при этом сильная, и она локализуется в любой поражённой области мозга. Иногда такую головную боль ещё путают с мигренью из-за схожих симптомов: головокружения, тошноты, искажения зрения, дезориентации. Но головные боли, связанные с инсультом, приводят к потере чувствительности, а мигрени - к усилению ощущений.
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