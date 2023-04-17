Это сладкое лакомство защитит от болезней зубов и дёсен

Это сладкое лакомство защитит от болезней зубов и дёсенО нём рассказал эксперт
Зубной налёт - это липкое вещество из остатков пищи и слюны, которые смешиваются во рту. Причём эта смесь также содержит бактерии, которые способствуют развитию кариеса и болезней дёсен. Но один сладкий продукт может решить эту проблему.
Один вид мёда имеет приятный вкус и может улучшить состояние полости рта. Правда, его важно употреблять в умеренных количествах. Это мёд манука.
В таком мёде содержится больше, чем в других разновидностях, перекиси водорода, которая имеет антибактериальный эффект. А ещё в состав этого мёда входит метилглоксал, или MGO. Данное вещество тоже отличается антибактериальными свойствами.
Всё это подтверждается исследованием 2014 года. Опубликовано оно было в Swiss Dental Journal. В ходе это исследования мёд манука имел более сильный антибактериальный эффект против трёх штаммов бактерий, вызывающих заболевания полости рта, по сравнению с другим мёдом.
В день для такого эффекта достаточно будет употреблять одну-две чайные ложки мёда.
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