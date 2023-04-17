Это сладкое лакомство защитит от болезней зубов и дёсен

Один вид мёда имеет приятный вкус и может улучшить состояние полости рта. Правда, его важно употреблять в умеренных количествах. Это мёд манука.

В таком мёде содержится больше, чем в других разновидностях, перекиси водорода, которая имеет антибактериальный эффект. А ещё в состав этого мёда входит метилглоксал, или MGO. Данное вещество тоже отличается антибактериальными свойствами.