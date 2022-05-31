Это верные признаки того, что у вас развивается деменция

Потеря памяти.

Мы все можем иногда чувствовать себя рассеянными, поэтому важно следить за устойчивыми нарушениями памяти, которые заметно отличаются от исходного уровня человека.

Проблемы с вовлечением и общением.

Человеку становится трудно следить за разговорами или присоединяться к ним, а также продуктивно участвовать в дискуссиях.

Сложности с повседневными делами.

Иногда людям становится трудно даже просто чистить зубы. Это может стать нехорошим сигналом о нейродегенеративных процессах.

Изменения в характере.

Человек может стать менее приятным в общении, более подозрительным и т.д.

Трудности с ориентацией в пространстве.

Ещё один классический признак деменции — трудности с поиском хорошо знакомого пути, например маршрута от дома до продуктового магазина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.