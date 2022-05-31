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Это верные признаки того, что у вас развивается деменция

Если есть подозрения, стоит обратиться к врачу
Деменция, или старческое слабоумие, может развиваться постепенно и незаметно. Это спектр нейродегенеративных заболеваний, то есть тех, при которых разрушается мозг. «Отловить» болезнь лучше в самом начале, поэтому издание Eat this, not that перечислило состояния, которые могут свидетельствовать о деменции.
Это верные признаки того, что у вас развивается деменция
  1. Потеря памяти.

Мы все можем иногда чувствовать себя рассеянными, поэтому важно следить за устойчивыми нарушениями памяти, которые заметно отличаются от исходного уровня человека.

  1. Проблемы с вовлечением и общением.

Человеку становится трудно следить за разговорами или присоединяться к ним, а также продуктивно участвовать в дискуссиях.

  1. Сложности с повседневными делами.

Иногда людям становится трудно даже просто чистить зубы. Это может стать нехорошим сигналом о нейродегенеративных процессах.

  1. Изменения в характере.

Человек может стать менее приятным в общении, более подозрительным и т.д.

  1. Трудности с ориентацией в пространстве.

Ещё один классический признак деменции — трудности с поиском хорошо знакомого пути, например маршрута от дома до продуктового магазина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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