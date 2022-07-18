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Это животное кажется милым, но оно очень опасно для человека. И вот почему

Речь идёт о медленном лори
Внешне медленные лори выглядят очень мило. Но на самом деле у них есть смертельный яд, который может вызвать у человека шок.
Это животное кажется милым, но оно очень опасно для человека. И вот почему

Медленные лори могут выглядеть красиво и мило, но нужно знать, что они также смертельно опасны. Они считаются единственным во всём мире ядовитым приматом, а обитают лори в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии.

Эти животные действительно могут находиться в неподвижном состоянии несколько часов подряд. Они также обычно медленно передвигаются и могут замирать и прятаться, когда испуганы. Живут лори на деревьях, а едят они практически всех насекомых, мелких птиц, рептилий.

Это животное кажется милым, но оно очень опасно для человека. И вот почему

При этом у лори на внутренней стороне верхней части руки есть плечевая железа. Именно оттуда выделяется яд. Если животное чувствует угрозу, то он поднимает руки и облизывает эту железу. В результате этого создаётся ядовитый раствор. Когда лори кусает кого-то, яд сразу же попадает в кровь жертвы.

Из-за этого яда может возникнуть опухоль, боль, гноящаяся рана, которая заживает очень долго. Также при помощи яда лори убивает небольших млекопитающих, членистоногих. Что касается людей, то этот яд при попадании в их кровь может вызвать анафилактический шок, нарушения сердечного ритма, смерть.

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