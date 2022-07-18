Это животное кажется милым, но оно очень опасно для человека. И вот почему

Медленные лори могут выглядеть красиво и мило, но нужно знать, что они также смертельно опасны. Они считаются единственным во всём мире ядовитым приматом, а обитают лори в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии.

Эти животные действительно могут находиться в неподвижном состоянии несколько часов подряд. Они также обычно медленно передвигаются и могут замирать и прятаться, когда испуганы. Живут лори на деревьях, а едят они практически всех насекомых, мелких птиц, рептилий.