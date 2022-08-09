Этот чай поможет вам прожить дольше

В ходе нового обзора исследований, проведённого Чайной консультативной группой, выяснилось, что травяной чай из немецкой ромашки может снизить вероятность развития у человека сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты отмечают, что такой чай сильно снижает уровень холестерина в крови, а также положительно влияет на уровень инсулина, глюкозы, липидов в организме.

Такой эффект считается важным для здоровья, так как повышенный уровень холестерина и сахара - это то, что предшествует возникновению болезней сердца.