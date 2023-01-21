Этот чай поможет вам сфокусироваться лучше, чем кофе

Мате — это травяной чай , приготовленный из листьев и стеблей вечнозеленого кустарника Ilex paraguariensis. Как рассказал диетолог, исследования показывают, что употребление одного литра мате в день может значительно снизить уровень сахара в крови и холестерина ЛПНП у людей с диабетом 2 типа. Однако необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, у мате есть стимулирующее действие. Частично это связано с тем, что этот напиток содержит кофеин. В то время как содержание кофеина в чашке кофе составляет около 80 мг, количество кофеина в чашке мате может варьироваться от 25 до 175 мг.