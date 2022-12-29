Этот фермент защищает от вирусов, но может привести к развитию рака

20:03, 29 декабря 2022
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Этот фермент защищает от вирусов, но может привести к развитию ракаК такому выводу пришли учёные из Weill Cornell Medicine
Результаты исследования, опубликованные в Cancer Research, показали, что один из ферментов, защищающий клетки человека от вирусов, может способствовать развитию рака. Называется такой фермент APOBEC3G.
Фото: GxP News
В ходе нового исследования команда учёных изучила роль фермента APOBEC3G в развитии рака мочевого пузыря. Для этого использовалась доклиническая модель рака.
Выяснилось, что фермент APOBEC3G воздействует на организм таким образом, что увеличивает количество мутаций в опухолевых клетках, повышает разнообразие опухолей и ускоряет развитие рака.
Данные результаты указывают на вероятность того, что рак обычно использует APOBEC3 для мутации своего генома. Эта информация может помочь в лечении рака.