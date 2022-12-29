Этот фермент защищает от вирусов, но может привести к развитию рака

В ходе нового исследования команда учёных изучила роль фермента APOBEC3G в развитии рака мочевого пузыря. Для этого использовалась доклиническая модель рака.

Выяснилось, что фермент APOBEC3G воздействует на организм таким образом, что увеличивает количество мутаций в опухолевых клетках, повышает разнообразие опухолей и ускоряет развитие рака.