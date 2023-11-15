Этот фрукт защитит от диабета 2 типа

Известно также, что авокадо помогает людям похудеть и снизить уровень холестерина в крови. А происходит это за счёт содержащихся в фрукте полезных жиров.

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