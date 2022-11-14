Этот ингредиент в молоке говорит об его качестве

В животном молоке уровень жира может быть разным. Зависит это от вида молока. Но именно молочный жир - это показатель качества продукта.

К основным компонентам молочного жира относятся липиды и жиры. Кроме того, в состав молочного жира входит множество разновидностей жирных кислот: до 400 штук.