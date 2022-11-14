Этот ингредиент в молоке говорит об его качестве

Этот ингредиент в молоке говорит об его качествеОбратите на него внимание
В состав молока входит молочный жир. Именно этот компонент считается одним из самых важных. Всё дело в том, что он считается показателем качества продукта, добавляет ему энергетическую ценность, даёт организму незаменимые жирные кислоты. Вот почему ещё молочный жир так важен.
В животном молоке уровень жира может быть разным. Зависит это от вида молока. Но именно молочный жир - это показатель качества продукта.
К основным компонентам молочного жира относятся липиды и жиры. Кроме того, в состав молочного жира входит множество разновидностей жирных кислот: до 400 штук.
Среди жирных кислот в молочном жире - пальмитиновая, олеиновая кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.
Что касается липидов, то из них выделяют гликолипиды, фосфолипиды, стеролы. Хотя этих веществ всего около 1 %, они играют важную роль в поддержании здоровья сердца, улучшают память, помогают в развитии нервной системы плода.
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