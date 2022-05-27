Этот кардиостимулятор растворяется внутри вашего тела

Тонкое, гибкое устройство было разработано как полностью биосовместимое, то есть ни один из его компонентов не вызовет токсической или иммунной реакции организма. Для его работы также не нужны батареи или провода. Кроме того, он был сделан биорезорбируемым, с водорастворимыми металлами и другими компонентами, которые растворяются в биологической жидкости в течение нескольких недель.

Помимо этого группа добавила дополнительные функции к своему кардиостимулятору. По словам автора работы Игоря Ефимова, профессора биомедицинской инженерии и профессора медицины Северо-Западного университета, кардиостимулятор теперь поставляется с "полностью интегрированной сетью носимых устройств”.