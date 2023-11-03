Этот метод точно поможет вам лучше спать

Этот метод точно поможет вам лучше спатьИм поделилась врач
Доктор Джесс Андраде, врач спортивной медицины из Массачусетса, рассказала подробнее о методе «10-3-2-1-0».
10. Доктор Джесс Андраде посоветовала перестать употреблять напитки с кофеином примерно за 10 часов до сна. Известно, что подобные напитки выводятся из кровотока через 10 часов. Помните также, что кофеин содержится и в шоколаде.
3. Убедитесь, что вы последний раз за день плотно поели за три часа до отхода ко сну. То же самое касается употребления алкоголя: от него нужно отказаться за 180 минут до того, как заснёте.
2. Проведите после два часа перед сном вечером правильно. Врач посоветовала в течение этого времени записать все задачи на следующий день и постараться «разгрузить» мозг.
1. За один час до сна уберите подальше электронные гаджеты. Известно, что синий свет нарушает естественный цикл сна и бодрствования.
0. Не нажимайте утром кнопку повтора.
Данный метод может быть эффективным не для всех. Поэтому сначала поговорите со своим врачом о ваших проблемах со сном.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.