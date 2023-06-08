Фитнес и здоровье
14:23, 08 июня 2023
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Этот морской деликатес защитит от диабета

И этот продукт особенно любят в Азии

В новом исследовании, которое было опубликовано в International Journal of Food Science & Technology, отмечается, что морской огурец - ключевой продукт для профилактики развития сахарного диабета. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии.

Эксперты, изучая свойства морских огурцов (Holothuria scabra), обнаружили, что обработанный сушёный морской огурец с солевыми экстрактами может подавлять действие соединения, связанного с повышенным риском развития диабета. Получается, что морские огурцы могут снизить вероятность развития этого заболевания.

Этот морской деликатес защитит от диабета
University of South Australia

Известно также, что почти 60% всех случаев диабета 2 типа можно отсрочить либо предотвратить. Для этого достаточно всего лишь поменять диету или образ жизни.

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