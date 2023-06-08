Этот морской деликатес защитит от диабета

Известно также, что почти 60% всех случаев диабета 2 типа можно отсрочить либо предотвратить. Для этого достаточно всего лишь поменять диету или образ жизни.

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