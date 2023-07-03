Этот напиток лучше всего защитит от диабета

То, что вы пьёте и едите каждый день, может как повысить риск развития сахарного диабета, так и снизить его. Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox посоветовала всем пить много воды.

В воде нет углеводов, а значит, и глюкозы. К тому же слишком сильная жажда - это признак высокого уровня глюкозы в крови. И благодаря тому, что вы будете употреблять больше воды, вы снизите показатели глюкозы в крови и предотвратите обезвоживание.