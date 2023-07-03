Этот напиток лучше всего защитит от диабета

Этот напиток лучше всего защитит от диабетаИ это доказывает одно исследование
Диабет - серьёзная болезнь, которая требует изменения образа жизни. Учёные пока не знают, что вызывает диабет 1 типа, но диабет 2 типа часто возникает из-за таких факторов, как лишний вес, отсутствие физической активности, неправильное питание.
То, что вы пьёте и едите каждый день, может как повысить риск развития сахарного диабета, так и снизить его. Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox посоветовала всем пить много воды.
В воде нет углеводов, а значит, и глюкозы. К тому же слишком сильная жажда - это признак высокого уровня глюкозы в крови. И благодаря тому, что вы будете употреблять больше воды, вы снизите показатели глюкозы в крови и предотвратите обезвоживание.
В ходе одного исследования 2011 года выяснилось, что у людей, которые пили более 1 литра воды в день, вероятность развития диабета 2 типа была на 28% ниже, чем у тех, кто выпивал 500 мг или меньше. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Diabetes Care.
Также доктор Ли советует не пить подслащённую воду. Лучшим вариантом будет простая вода, хотя можно выпивать и газированную, если она без сахара.
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