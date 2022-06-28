Этот напиток полезен для здоровья почек

Согласно новой научной работе, опубликованной в журнале Kidney International Reports, кофе может снизить риск острого поражения почек. Это состояние также известно как острая почечная недостаточность (ОПН). Оно вызывает накопление отходов в крови, мешает вашим почкам поддерживать правильный баланс жидкости в организме. Если не лечить болезнь, она может поражать и другие органы.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса изучили около 14 207 взрослых в возрасте от 45 до 64 лет. Анализ показал, что у тех, кто пил любое количество кофе каждый день, риск ОПН был на 15% ниже. В исследовании у человека, который выпивал от двух до трёх чашек в день, наблюдалось самое большое снижение риска — на 22-23%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.