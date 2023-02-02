Этот напиток снизит риск образования тромбов

В то же время есть один напиток, который, наоборот, снижает риск образования этих сгустков крови. И этот напиток - вода.

По словам врача Марка Уайтли, из-за обезвоживания сгущается кровь и возникают тромбы. А если человек пьёт много воды, то кровь разжижается.

Согласно «Руководству по правильному питанию», нужно выпивать в день по шесть-восемь чашек либо стаканов жидкости. Однако помогает определить, нет ли обезвоживания, цвет мочи. Если она прозрачная, то в организме слишком много воды, а если тёмная, то воды не хватает.

Помимо воды, снизить вероятность образования тромбов помогают физические упражнения.

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