Этот напиток увеличивает риск болезни Паркинсона

Учёные проанализировали 52 исследования, проведённых с 2000 года по настоящее время. Работы показывали, как питание влияет на вероятность развития болезни Паркинсона и прогрессирование заболевания. В частности, изучались кофе, алкоголь, витамины, полифенолы и молочные продукты, а также средиземноморская диета.

Анализ показал, что в то время как полифенолы, полиненасыщенные жирные кислоты, кофе и средиземноморская диета помогают уменьшить развитие или прогрессирование болезни Паркинсона, молоко увеличивает риск.

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