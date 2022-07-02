Этот напиток увеличивает риск болезни Паркинсона

Сегодня в 16:18
1 мин.
Этот напиток увеличивает риск болезни ПаркинсонаВозможно, стоит ограничить его употребление
Учёные провели исследование и пришли к выводу, что, вероятно, стоит ограничить употребление молока. Если вы не хотите увеличить риск болезни Паркинсона.
Учёные проанализировали 52 исследования, проведённых с 2000 года по настоящее время. Работы показывали, как питание влияет на вероятность развития болезни Паркинсона и прогрессирование заболевания. В частности, изучались кофе, алкоголь, витамины, полифенолы и молочные продукты, а также средиземноморская диета.
Анализ показал, что в то время как полифенолы, полиненасыщенные жирные кислоты, кофе и средиземноморская диета помогают уменьшить развитие или прогрессирование болезни Паркинсона, молоко увеличивает риск.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.