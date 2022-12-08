Этот ночной признак указывает на повреждение печени

В журнале Nature and Science of Sleep говорится, что один из симптомов нарушения работы печени - это проблемы со сном. Доктор Брайан Лун даже предлагает записывать время, в которое вы просыпаетесь, чтобы понять, не вызывает ли это заболевание печени.

Так, чаще всего люди в период между 1 и 4 часами ночи просыпаются из-за проблем с печенью. Это может быть неалкогольная жировая болезнь печени либо воспаление печени. Именно в этот отрезок времени печень работает активнее всего, чтобы вывести из организма токсины во время сна.