Этот новогодний напиток вызывает семь видов рака

Вредные побочные продукты также могут мешать процессу восстановления клеток, повышая вероятность развития раковых изменений в организме. По словам доктора Фрэнки Джексона-Спенса, алкоголь делает клетки рта и горла более чувствительными к другим химическим веществам, которые могут вызвать рак.

Получается, что спиртное связано с развитием рака кишечника, молочной железы, ротовой полости, печени и некоторых видов рака горла (пищевода, гортани и глотки). Вероятность развития рака из-за приёма алкоголя повышается при наличии других факторов риска типа курения. Особенно это касается рака полости рта и горла. Поэтому важно придерживаться здоровых привычек в праздничный период: есть питательную пищу, регулярно заниматься физической активностью, достаточно спать.

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