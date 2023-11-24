Этот популярный напиток защитит вас от ковида

Более ранние исследования показали, что хлорогеновая кислота может благотворно влиять на кровяное давление, липидный профиль, гликемию и резистентность к инсулину. В рамках недавней научной работы специалисты изучили эффективность кофе в борьбе с ковидом.

После анализа данных Британского биобанка учёные пришли к выводу, что кофе блокирует взаимодействие шиповых белков ACE2, замедляет активность TMPRSS2 и CTSL, снижает уровень белка TMPRSS2 и ACE2. Исследователи обнаружили также, что изохлорогеновые кислоты A, B и C в обычном кофе на 43-54% снижают вероятность заражения ковидом, так же как и кофе без кофеина. Эффективным оказалось при этом употребление одной-двух чашек кофе в день. Важно одну чашку выпить в течение шести часов, а затем - ещё одну.

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